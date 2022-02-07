Мастер спорта СССР Александр Николаев обратился к петербургскому губернатору Александру Беглову из-за неубранного снега и наледи на улицах города. По его мнению, снежный коллапс стал серьезным испытанием для характера человека.

Николаев в обращении к градоначальнику высказал, что власти Северной столицы и коммунальщики недооценивают масштаб проблемы, с которой столкнулись жители Петербурга. Зачастую петербуржцы получают травмы из-за наледи и неубранного снега. По мнению бывшего спортсмена, травма, которая всегда неожиданна, влияет на личность. Она, отметил Николаев, показывает беспомощность человека перед лицом случая.

«Каждый день ты выходишь играть в лотерею, выигрыш в которой — остаться целым. У меня на глазах люди рвали кресты и мениски, в слезах заканчивали карьеру и шли работать куда бог пошлет. Но они знали, на какой идут риск. Тяжело оставаться стойким человеком, когда вам грозит случайное увечье, даже если ты спортсмен — а тут простые люди, жители Петербурга, которые на риск не соглашались», — заявил Александр Николаев в беседе с журналистами.

Он считает, что горы снега на улицах и гололед делают людей несчастными. Он попросил Беглова убрать город от зимних осадков.

Жители Петербурга недовольны работой Смольного и губернатора Петербурга Александра Беглова. Множество претензий возникает у пожилых людей, которые в силу объективных обстоятельств сталкиваются с проблемами при передвижении по городу.