Литовские власти точно знают, что «нападение РФ» на Украину начнется 20 февраля. Они считают, что НАТО слишком легкомысленно относится к угрозе и требуют более жесткого ответа на переброску в Беларусь истребителей Су-35. Тот факт, что эти самолеты отправились на учения «Союзная решимость-2022» Литву не успокаивает.

Генералы литовской армии внимательно прислушиваются к любым слухам, касающимся отношений России и НАТО. Так, недавно появившаяся информация, что Вильнюс могут выгнать из Альянса в рамках соглашения о гарантиях безопасности РФ, сильно обидела высший генералитет.

Среди военных кипит возмущение, они заявляют, что «так никто не воюет». Причем делают это так уверенно, будто представляют, как именно воюют. Кроме того, некоторые называют возможное исключение из НАТО «подлым предательством», хотя никаких официальных подтверждений подобным слухам не существует.