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В последнее время всё чаще появляются предположения о том, что Россия может разместить свои вооружённые силы на Кубе. Причиной этого называются переговоры между США и РФ и желание Москвы надавить на Вашингтон.

Однако, как сообщает издание life.ru, в настоящее время Россия не собирается размещать на Кубе или в Венесуэле свои вооружённые силы или оружие. Об этом заявил запредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Куба и Венесуэла намереваются как можно скорее выйти из изоляции, а российские войска могут помешать.

Сейчас идея о размещении войск РФ на Кубе является лишь темой для разговоров, но как было, заявлено, даже эти разговоры влияют на дипломатические переговоры. Впрочем, как указал эксперт Алексей Леонков, Россия может разместить на Кубе средства ПВО. Сейчас на Кубе со времен СССР остались С-75 «Двина» и С-125, но их можно заменить на современные 77Я6 «Воронеж».

Как считает эксперт Константин Сивков, повлиять на США можно при помощи создания военно-политического блока с Россией и Китаем. Это, как он заявил, будет более эффективным способом.

Недавно депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что России нет необходимости размещать свои военные базы на Кубе. Он считает, что гиперзвуковых ракет «Циркон» хватит для решения любых задач.

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