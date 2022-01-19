У России уже есть гиперзвуковые ракеты «Циркон», поэтому ей не нужно размещать свое вооружение на Кубе и в Венесуэле, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, с помощью столь мощных боезарядов РФ может решать любые боевые задачи.

Глава комитета по обороне объяснил, что базы в других странах дают ряд преимуществ, но у них есть одна проблема – они находятся на виду у противника и в любой момент могут быть атакованы. Ракеты «Циркон» устраняют эту проблему. Они устанавливаются на корабли или подводные лодки, которые постоянно находятся в движении. Обнаружить их значительно сложнее, а вот удар таким боезарядом может оказаться решающим в любой войне.

Кроме того, «Цирконы» представляют собой универсальное средство поражения. С их помощью можно атаковать американские авианосцы, являющиеся гордостью США и стратегически важными объектами на море, другие надводные корабли, наземные цели. При этом обнаружить и сбить ракеты невозможно, так как они летят на скорости до 9 Махов.

Депутат напомнил, что Куба и Венесуэла – политически нестабильные государства, в которых США регулярно пытается сменить власть, поэтому у России могут возникнуть проблемы в случае размещения там ракет. Но благодаря «Цирконам» делать этого уже не нужно.