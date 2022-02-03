Американские зоозащитники рассказали о дерзком прорыве всех систем безопасности Пентагона. В американское Минобороны сумела проникнуть бродячая курица, которая незамеченной пробралась в святая святых ведомства – в его режимную зону.

После переполоха, который учинила обычная курица, ее передали в руки Лиги защиты животных, которые попытаются куда-нибудь пристроить «шпионку». Пока же пользователи Сети иронизируют и открыто смеются над Пентагоном, поднявшим тревогу из-за дерзкой несушки.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что курицу специально подбросили в Пентагон. Все дело в том, что Минобороны США охраняется лучше любых других министерств и ведомств, причем использует для этой цели специально созданную службу. Сотрудники Пентагона ездят на работу по отдельной ветке метро, а комплекс зданий оснащен множеством датчиков и сенсоров.

Для охраны Пентагона разработано множество протоколов действий, которые предусматривают террористические атаки, провокации с применением химического оружия и даже… нападение зомби. Но вот о проникновении курицы-шпионки Минобороны как-то не подумало. Вполне вероятно, что несушку подбросили, чтобы выставить страдающих от мании преследования сотрудников Пентагона клоунами.

Пользователи Сети рассмотрели и другие варианты – от шпионажа до теракта. Ведь чисто теоретически курица, как американские голуби во время холодной войны, вполне могла пронести под крылышками видеокамеру, прослушивающее устройство или мощную бомбу.