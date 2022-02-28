читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Криптобиржа Binance сообщила, что против российских участников торгов не было введено каких-либо ограничений.

Binance является одной из крупнейших криптобирж в мире. Также отмечается, что 18 февраля данная криптобиржа вступила в Ассоциацию банков России.

Ранее, 27 февраля, власти Украины обратились к криптобиржам с просьбой заблокировать цифровые активы россиян. Ряд торговых площадок, к примеру, BTC-Alpha и CEX IO, уже ввели ограничения в работе. Платформа KUNA отключила рублевые пары и закрыла ввод/вывод российской валюты.

Однако Binance на данный момент не собирается замораживать активы пользователей из России. Как было заявлено, это противоречит принципам существования отрасли. Но, как уточняется, возможны ограничения платежей, если в них будут задействованы банки, которые попали под санкции.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в России необходимо ограничить оборот криптовалюты. Согласно его заявлению, криптовалюта не должна быть в свободном обороте.

Вам может понравиться

Глава МВД Британии сообщила о желании Украины приостановить членство РФ в Интерполе

Украинский Кабмин обратился к Великобритании, чтобы потребовать приостановить членство России в Интерполе. Глава британского МВД Прити Пател заявила, что Лондон привлечет союзников, чтобы добиться этой цели, передает ТАСС. По ее

Супруга принца Чарльза поделилась планами на престол после смерти Елизаветы II

Елизавета II, которая ранее категорически отказывалась предоставлять супруге принца Чарльза звание королевы-консорт, удивила всю Британию, так как изменила свою позицию. Сейчас 74-летняя Камилла уже строит планы на то время, когда

Польское правительство намерено добиваться закрытия первого “Северного потока”

Польский кабинет министров заявил, что намерен добиться не только окончательной блокировки «Северного потока-2», но и прекращения эксплуатации первого газопровода. Представители правительства связывают это с ситуацией на Украине, передает издание “Прайм”.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 28 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 февраля – небольшая облачность, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 28 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 28 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 28 февраля – пасмурно, до 8 °C |