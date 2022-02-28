Криптобиржа Binance сообщила, что против российских участников торгов не было введено каких-либо ограничений.

Binance является одной из крупнейших криптобирж в мире. Также отмечается, что 18 февраля данная криптобиржа вступила в Ассоциацию банков России.

Ранее, 27 февраля, власти Украины обратились к криптобиржам с просьбой заблокировать цифровые активы россиян. Ряд торговых площадок, к примеру, BTC-Alpha и CEX IO, уже ввели ограничения в работе. Платформа KUNA отключила рублевые пары и закрыла ввод/вывод российской валюты.

Однако Binance на данный момент не собирается замораживать активы пользователей из России. Как было заявлено, это противоречит принципам существования отрасли. Но, как уточняется, возможны ограничения платежей, если в них будут задействованы банки, которые попали под санкции.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в России необходимо ограничить оборот криптовалюты. Согласно его заявлению, криптовалюта не должна быть в свободном обороте.