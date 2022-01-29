Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался об криптовалюте и ограничении её оборота. Об этом сообщает издание ТАСС.

По словам депутата, нужно определить криптовалюту в законодательстве в качестве объекта. Криптовалюта не должна быть в свободном обороте, кроме того, депутат считает, что цифровые деньги требуется запретить использовать как средство для оплаты.

Депутат указал, что в законодательстве сейчас нет нужных определений и по этому вопросу ведутся дискуссии и споры. Он отметил, что если будет принято решение об ограничении оборота, это потребуется прописывать в законе.

Кроме того, сейчас криптовалюта имеется уже у многих людей, и сделать вид, что это не так, нельзя. Поэтому закон должен регулировать подобные вопросы.

Ранее мы сообщали, что в Китае собираются создать свой внутренний рынок невзаимозаменяемых токенов. Он не будет привязан к каким-либо существующим криптовалютам.