Три российских ракетных крейсера развернуты, чтобы противостоять трем авианосным ударным группам НАТО в морской зоне Средиземноморья, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, сообщает сайт Института ВМС США USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По состоянию на понедельник, три ракетных крейсера ВМФ России действовали в акваториях, расположенных вокруг Эгейского моря: «Москва (бортовой номер 121) – в Черном море, «Варяг» (011) – вблизи юга Италии, «Маршал Устинов» (055) – у берегов Сирии, недалеко от российской военно-морской базы в Тартусе.

«Москва» постоянно базируется в Черном море, в то время как «Маршал Устинов» прибыл с Северного флота, а «Варяг» – с Тихоокеанского. «Устинов» и «Варяг» вошли в Средиземное море с его противоположных краев в начале этого месяца.

Три 11 500-тонных крейсера класса Slava (проект 1164 «Атлант») были спроектированы и построены еще в СССР как носители пусковых установок, способных дать залп из 16 противокорабельных крылатых ракет SS-N-12 Sandbox (ПКР «Базальт») – каждая размером с телеграфный столб. Эти корабли были предназначены прежде всего для борьбы с авианосцами США и НАТО, подавляя их шквалом высокоскоростных крылатых ракет.

«Расположение крейсеров вокруг Эгейского моря создает сложности для американских, итальянских и французских авианосных ударных групп, которые в последние несколько недель действовали в морской зоне Средиземноморья», – констатирует Пентагон.

Авианосцу Harry S. Truman (CVN-75), его эскорту и 1-му авианосному крылу было приказано оставаться в регионе, поскольку напряженность между Западом и Россией обострилась из-за ситуации на границе Украины с Россией. Авианосец ВМС Италии Cavour (CVH-550) и авианосец ВМС Франции Charles de Gaulle (R 91) и их эскорты также действуют в Средиземном море.

«Поскольку русские сосредоточили военно-морские силы в Средиземном и Черном морях, США направили дополнительные ракетные крейсера и эсминцы поддержку 6-го флота США и союзников по НАТО», – указывает USNI News, насчитав в регионе по состоянию на вторник «около дюжины» американских военных кораблей с управляемыми ракетами.

В числе поименно названных изданием – четыре эсминца с управляемыми ракетами, в прошлом месяце отправленные с восточного побережья США, 4 аналогичных эсминца «передового базирования» (то есть в Европе), а также эскорт «Гарри Трумэна».

«В то время как российское вооружение представляется внушительным, американские крейсеры и эсминцы имеют достаточно совершенные системы противоракетной обороны Aegis. Риск для кораблей США и НАТО заключается в том, что их средства ПРО будут перегружены тем количеством оружия, которое могут запустить русские, и против которого у кораблей США и НАТО попросту не хватит ракет-перехватчиков», – утверждает USNI News.

Командующий военно-морскими операциями адмирал Майк Гилдэй ранее заявил, отвечая на вопрос журналистов о российских крейсерах что ВМС США готовы к взаимодействию с ВМФ России в регионе.