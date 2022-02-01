Коммунальщики Смольного заставляют петербуржцев платить за некачественную уборку снега

В Петербурге молодые родители недовольны качеством работы коммунальных служб Смольного по уборке дворов и улиц от снега. Своим возмущением сложившейся ситуацией горожане делятся на городском портале «Наш Санкт-Петербург».

Например, жительница Красносельского района Нина Т. рассказала, что из-за толстого слоя снега пройти с коляской по тротуару вдоль улицы Маршала Захарова весьма проблематично. Женщина отметила, что не раз наблюдала, как автомобили не могли выехать с парковки из-за вязкого снега.

Проблемы во время прогулки с ребенком испытывают и жильцы домов на улице Дибуновской в Приморском районе. Одна из матерей сообщила, что передвигаться по двору с коляской или попасть на детскую площадку из-за снежных завалов практически невозможно. Кроме того, коммунальщики если и очищают дорогу, то делают это крайне неаккуратно.

Не менее сложная обстановка с заснеженными дорогами сложилась у ЖК «Живи в Рыбацком» в Невском районе. По словам местной жительницы Марии Ф., дорогу к остановке «Полевой переулок» не чистили ни разу, из-за чего по ней трудно передвигаться не только матерям с колясками, но и обычным пешеходам.

«За эти 2 месяца зимы, при таком сильном снегопаде данный тротуар ни разу не был почищен. Пройти по данному участку почти невозможно, если только не плыть по снегу. Мамы с колясками, а также мамы с детьми физически там пройти не могут!», — возмущается Мария.

При этом в своих жалобах многие петербуржцы отмечают, что несмотря на отсутствие качественной уборки снега и наледи, за уборку улиц им приходится платить в полном объеме. Как рассказала Екатерина М. из поселка Шушары, в квитанциях ЖКХ стоит полный тариф за коммунальные услуги, хотя двор от снега коммунальщики не убирали уже месяц.

Судя по фотографии, женщина столкнулась с еще одной коммунальной проблемой, которая стала актуальна для Петербурга с начала 2022 года – заваленные отходами мусорные площадки. Ранее в СМИ писали, что одним из главных выгодоприобретателей от «мусорной реформы» Смольного стал сам новый регоператор НЭО и группа компаний-перевозчиков, которые организовали «криминальную схему» по перепродаже отходов.