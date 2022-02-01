Военный эксперт Яков Кедми заявил, что Великобритания может устроить провокацию, из-за чего России придётся вмешаться в конфликт в ДНР.

По словам Кедми, у России нет желания принимать участие в любых масштабных боевых действиях, даже в Донбассе. Но её могут попросту втянуть в конфликт, так как Запад заинтересован в этом сценарии.

В Донбассе расположены военные из Великобритании, и, как считает, Кедми, есть вероятность, что они проводят подготовку к провокации, которая может подтолкнуть Россию к вмешательству. В итоге по украинской армии может быть открыт огонь, что выльется в масштабное столкновение.

Но Запад в этой ситуации помогать Украине не намеревается, из-за чего последняя может понести огромные потери.

Недавно постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев не планирует сейчас нападать на ДНР и ЛНР. Он отметил, что Киев выступает за мирное разрешение конфликта.