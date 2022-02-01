читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Яков Кедми заявил, что Великобритания может устроить провокацию, из-за чего России придётся вмешаться в конфликт в ДНР.

По словам Кедми, у России нет желания принимать участие в любых масштабных боевых действиях, даже в Донбассе. Но её могут попросту втянуть в конфликт, так как Запад заинтересован в этом сценарии.

В Донбассе расположены военные из Великобритании, и, как считает, Кедми, есть вероятность, что они проводят подготовку к провокации, которая может подтолкнуть Россию к вмешательству. В итоге по украинской армии может быть открыт огонь, что выльется в масштабное столкновение.

Но Запад в этой ситуации помогать Украине не намеревается, из-за чего последняя может понести огромные потери.

Недавно постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев не планирует сейчас нападать на ДНР и ЛНР. Он отметил, что Киев выступает за мирное разрешение конфликта.

Вам может понравиться

Кедми раскритиковал заявления Авакова о военном потенциале армии Украины

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков признал наличие проблем у ВСУ, однако заявил, что они превосходят по силе российскую армию. Поэтому РФ якобы понесет крупные потери в случае «нападения» на соседнюю

Глава ДНР перечислил три доказательства скорой атаки ВСУ на Донбасс

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что есть доказательства, указывающие на намерение ВСУ начать атаку на Донбасс поблизости от границ Ростовской области. В интервью журналистам телеканала «Аль-Джазира» Пушилин заявил, что начать
  • Анна
  • 31.01.2022
  • читать 1 минуту

ИА «Эксперт»: Россия и Запад не собираются затевать войну в ближайшее время

Россия и Соединенные Штаты в настоящий момент только расставляют пешки на шахматной доске. Причем делают это совсем не для того, чтобы сразу начать сражение, последствия которого отлично осознает каждая из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 февраля – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 1 февраля – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Армавир: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до 3 °C |