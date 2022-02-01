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Военный эксперт Яков Кедми рассказал, когда, по его мнению, на Украине сменится правящий режим. Соответствующее заявление Кедми сделал в эфире передачи на «России 1».

«Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина в тот же день падёт, этот режим падёт в тот же день», – заявил Кедми.

Как сообщает издание «Аргументы недели», эксперт также выразил мнение, что в настоящее время на Украине установлен такой режим, что России не потребуется использовать силу.

Так, он предложил России отправить десантные корабля с морскими пехотинцами в сторону Одессы и остановить их в нескольких милях на рейде. Это напугает всех националистов, которые есть в городе. В итоге они в полном составе покинут город за ночь.

Недавно Яков Кедми заявил, что НАТО и США бессильны против России. Он указал, что России удалось быстро развить собственное военно-промышленное производство.

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