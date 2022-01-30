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Стремительное развитие военно-промышленного комплекса РФ сделало НАТО и Соединенные Штаты бессильными против Москвы, уверен политолог Яков Кедми. Современное вооружение, имеющееся в ее руках позволяет не только успешно сопротивляться агрессии Североатлантического альянса, но и рассчитывать на уверенную победу.

Запад это отлично понимает и поэтому делает единственное, что ему осталось – подталкивает к боевым действиям против РФ Украину. Он ведет агрессивную пропаганду, сеет в соседней стране панику, каждый день представляя новые сценарии «вторжения» РФ.

Цель Запада – довести Киев до такого градуса напряженности, при котором он сам развяжет боевые действия против РФ. Тогда США смогут обвинить в эскалации Москву и ввести санкции. Это единственное, на что они способны, однако практика давно показала, что ограничения Америки абсолютно бесполезны. И вредят только Западу.

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