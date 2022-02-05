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Тина Канделаки, занимающая сейчас пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», поддержала комментатора Дмитрия Губерниева в его конфликте с украинским журналистам. Она также выразила надежду, что его не спровоцируют на потасовку оскорблениями в адрес РФ.

Напомним, что комментатор случайно задел перегородку, за которой находился журналист с Украины. Он принес свои извинения, но в ответ услышал отборные оскорбления. Этого Губерниев стерпеть не смог и довольно грубо ответил украинцу.

Канделаки заявила, что Губерниев – патриот своей страны и не станет терпеть оскорблений в ее адрес.

«Я очень надеюсь, что Диму не спровоцируют на драку, хотя и понимаю, насколько «партнерам», забывшим, что спорт вне политики, этого хочется», – добавила она.

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