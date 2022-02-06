Политолог Ростислав Ищенко объяснил намерение США отправить в Европу своих военнослужащих.

Как недавно стало известно, США намереваются отправить в Германию, Румынию и Польшу более восьми тысяч своих военных. Ищенко считает, что это намерение указывает на планы проводить долгоиграющую «игру», которая будет направлена против России.

Отправку солдат политолог не считает угрозой для России, но это только один этап. Ищенко указал, что это игра в покер, и американская сторона постепенно повышает ставки. Посылать по восемь тысяч военных они могут сейчас, потом еще через неделю, потом ещё, и, таким образом, довести до 150 тысяч солдат.

Действовать осторожно США приходится из-за России, которая может отреагировать и затронуть США. Впрочем, уже сейчас понятно, что Россия даст ответ раньше, чем американцы перебросят всю группировку. Причем, как было заявлено, в случае войны Россия не ограничится только Украиной.

Недавно Ростислав Ищенко заявил, что Россия сможет действовать на нервы США и без новых военных баз на Кубе. Он предложил просто отправлять туда свои военные самолёты.