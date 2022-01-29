Политолог Ростислав Ищенко считает, что Россия даже без размещения новых военных баз может заставить США нервничать. Его слова передаёт «Экономика Сегодня».

Ищенко рассказал об инциденте в 2018 году, когда Россия отправила два бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу. Это стало причиной довольно продолжительной «истерики» у американских властей. В ситуации, если переговоры по безопасности будут сорваны по вине Запада, как предположил Ищенко, то Россия сможет повторить подобные действия.

К примеру, Россия может отправлять в Венесуэлу свои бомбардировщики, которые будут менять друг друга. Они будут исследовать особенности страны, и создания военных баз это не потребует. Точно также можно устроить и с военными кораблями на Кубе. Подобные меры не являются каким-либо вмешательством, так как вполне попадают под определение сотрудничества между Россией и указанными странами.

Политолог указал, что страны не будут возражать против таких действий, так как не желают вмешательства США в свои дела.

Недавно Ростислав Ищенко рассказал, как Россия может воздействовать на США и НАТО для того, чтобы возобновить переговоры. Он заявил, что России следует мощно надавить на США.