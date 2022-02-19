Серия масштабных маневров ВМФ России в Черном море с участием десятков кораблей и самолетов является предупреждением для НАТО, которое нельзя недооценивать. Такую оценку дает военный обозреватель итальянского издания InsideOver Лоренцо Вита. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«В то время как основное внимание НАТО сосредоточено на передвижении российских войск вдоль сухопутных границ Украины, нередко упускается из виду другой потенциальный фронт войны – Черное море. Российский флот провел серию масштабных военных маневров в этой акватории. Становится все более очевидным, особенно на текущем этапе напряженности, что возможность морской эскалации станет одним из настоящих стратегических кошмаров Североатлантического союза», – пишет Вита.

По его оценке, Украина никоим образом не обладает возможностями противодействия возможной военно-морской операции России, по крайней мере, по объему сил и огневой мощи. Военно-морской флот Украины располагает немногочисленными и в основном небольшими кораблями, поэтому «нуждается в подкреплениях от европейских партнеров и до сих пор не получил столь необходимой поддержки», считает итальянский обозреватель.

Он также отмечает: «Маневры ВМФ России в Черном море, в которых, по сообщениям информационных агентств, участвуют десятки кораблей и самолетов, являются предупреждением, которое нельзя недооценивать. От этого уже пострадало торговое судоходство, вынужденное несколько изменить маршруты».

Украинские аналитики заявляют об опасности того, что в случае конфликта этот фронт не только будет потерян в военном отношении, но и станет одним из ключей к конечному успеху России в плане контроля. Олег Нивьевский, экономист Киевской школы экономики, пояснил Deutsche Welle , что «порты составляют до 60% украинского экспорта. Убытки для украинской экономики в случае длительной блокады портов составят не менее 25 миллионов долларов в сутки».

Опасения торговой блокады очень сильны, но так же часто различными аналитиками говорится о гипотезе, заключающейся в том, что Москва, если захочет активировать военную операцию, станет действовать с Черного моря уже на начальном этапе.

С одной стороны, подчеркивается, что эта акватория дает решающую для Кремля диспропорцию сил. Этот разрыв не может быть восполнен даже масштабной операцией поддержки силами НАТО, учитывая, что конвенция Монтрё этому препятствует, Турция, похоже, не намерена проявлять собственную активность против России, а военное присутствие на румынских базах, считает Вита, «крайне слабое».

С другой стороны, Запад рассчитывает на некоторые трудности, с которыми столкнется российский флот. Многие наблюдатели высказались о вероятности сценария высадки морского десанта, но эта возможность обычно основывалась на предположении, что такая операция пройдет «безболезненно». Что совсем не гарантировано. Украинские берега Черного моря коварны и лишены простора для маневра.

«Кроме того, подобная операция, если будет сопровождаться дуэлью между противокорабельными комплексами и боестолкновениями в урбанизированных районах, позволит создать сценарий, при котором потери для России все же могут оказаться чрезмерными. Войны в планах нет, но если бы она была, то имела бы целью максимально снизить риск потерь с обеих сторон», – заключает Лоренцо Вита.