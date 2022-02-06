читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 5 февраля, посетил Сестрорецк, чтобы проконтролировать вопрос расчистки города от снега. Петербуржцы были удивлены жестом губернатора, ведь в центральных районах города из-за архитектуры зданий проблем намного больше.

По данным Смольного, 85% внутриквартальных территорий к приезду губернатора уже были приведены в порядок, а из 58 дворов очищены были 52. Однако, замечания вызвала спортплощадка на улице Володарского. Губернатор прямо с объекта позвонил директору Центра физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Вячеславу Егорову и призвал убрать территорию в кратчайшие сроки.

Видео с места событий было добавлено в Телеграм-сообщества. Петербуржцы, судя по комментариям, данный поступок не оценили.

Губернатор Беглов посетил Сестрорецк с проверкой уборки дворов от снега

Они сделали также акцент на других районах, в частности – на Невском, который особенно нуждается в контроле Смольного.

Губернатор Беглов посетил Сестрорецк с проверкой уборки дворов от снега

Жители Северной столицы считают, что поездка в Сестрорецк состоялась только потому, что место находится недалеко от дачи Беглова, и можно сделать два дела сразу.

Губернатор Беглов посетил Сестрорецк с проверкой уборки дворов от снега

Ранее Беглов проверил Пушкинский и Выборгский районы Петербурга. Как сообщают СМИ, губернатор без особого энтузиазма контактировал с общественностью. В частности, петербуржцы упоминали и о проблеме очередей в поликлиниках.

Вам может понравиться

Common Dreams: США пожинают то, что они сами посеяли в Украине

Будет ли перспектива «кубинского ракетного кризиса» в версии 21-го века достаточной, чтобы привести в чувство безответственных лидеров Америки? Такой вопрос ставят Медея Бенджамин и Николас Дэвис на популярном в США

Глава движения «Колясочники Петербурга» Быстрова не верит в уборку Петербурга от снега

Проблема неубранных зимних осадков сопровождает Санкт-Петербург с начала декабря. Глава движения «Колясочники Петербурга» Светлана Быстрова уверена, что ситуация не изменится, пока в городе не будет нормального управления. Неубранные сугробы и

Баханович предложила администрации Василеостровского района самим убрать снег

Общественный деятель, адвокат Ирина Баханович раскритиковала заявление администрации Василеостровского района Петербурга относительно уборки снега. Юрист напомнила о жалобах жителей на некачественную работу коммунальных служб Смольного этой зимой, отметив, что чиновники
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 6 февраля – пасмурно, до 1 °C |