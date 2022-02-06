Губернатор Беглов посетил Сестрорецк с проверкой уборки дворов от снега

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 5 февраля, посетил Сестрорецк, чтобы проконтролировать вопрос расчистки города от снега. Петербуржцы были удивлены жестом губернатора, ведь в центральных районах города из-за архитектуры зданий проблем намного больше.

По данным Смольного, 85% внутриквартальных территорий к приезду губернатора уже были приведены в порядок, а из 58 дворов очищены были 52. Однако, замечания вызвала спортплощадка на улице Володарского. Губернатор прямо с объекта позвонил директору Центра физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Вячеславу Егорову и призвал убрать территорию в кратчайшие сроки.

Видео с места событий было добавлено в Телеграм-сообщества. Петербуржцы, судя по комментариям, данный поступок не оценили.

Они сделали также акцент на других районах, в частности – на Невском, который особенно нуждается в контроле Смольного.

Жители Северной столицы считают, что поездка в Сестрорецк состоялась только потому, что место находится недалеко от дачи Беглова, и можно сделать два дела сразу.

Ранее Беглов проверил Пушкинский и Выборгский районы Петербурга. Как сообщают СМИ, губернатор без особого энтузиазма контактировал с общественностью. В частности, петербуржцы упоминали и о проблеме очередей в поликлиниках.