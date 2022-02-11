Гололед на улицах Петербурга не убирается вопреки постоянным жалобам петербуржцев

По прогнозам метеорологов, жителям Петербурга стоит ждать плюсовых температур и на следующей неделе. При этом проблемы снегоуборки остаются нерешенными.

Некачественная уборка коммунальщиками улиц Петербурга привела к залежам метровых сугробов, которые вследствие оттепели тают и превращают улицы в «реки», а притаптываемый снег в лед. На официальный сайт Смольного «Наш Санкт-Петербург» горожане массово присылают жалобы, прикрепляя к ним фотографии.

Так, на Дальневосточном проспекте пешеходная зона похожа на «каток» без единого признака обработки пескосоляной смесью.

Аналогичная ситуация во дворе дома №5 по улице Софьи Ковалевской. Неочищенные тротуары, которые ведут на детскую площадку, покрыты толстым слоем льда, что доказывают фотографии.

Жители Калининского района, чтобы нажать на кнопку запроса зеленого сигнала светофора, должны изощриться и взобраться на ледяную гору. «Петербургский Эверест» не мог образоваться за сутки, поэтому очевидно, что коммунальщики просто обходили эту зону стороной.

В пятницу, 11 февраля, работу официального портала администрации губернатора Александра Беглова приостановили и решили отправить сайт на обслуживание. Скорее всего, причиной стал поток претензий петербуржцев на неудовлетворительную очистку улиц от снега и льда, а в некоторых местах ее полное отсутствие.

Напомним, жители Петербурга с опаской ходят по пешеходным зонам вблизи домов из-за угрозы обрушения сосулек.