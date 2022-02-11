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По прогнозам метеорологов, жителям Петербурга стоит ждать плюсовых температур и на следующей неделе. При этом проблемы снегоуборки остаются нерешенными.

Некачественная уборка коммунальщиками улиц Петербурга привела к залежам метровых сугробов, которые вследствие оттепели тают и превращают улицы в «реки», а притаптываемый снег в лед. На официальный сайт Смольного «Наш Санкт-Петербург» горожане массово присылают жалобы, прикрепляя к ним фотографии.

Гололед на улицах Петербурга не убирается вопреки постоянным жалобам петербуржцевТак, на Дальневосточном проспекте пешеходная зона похожа на «каток» без единого признака обработки пескосоляной смесью.

Аналогичная ситуация во дворе дома №5 по улице Софьи Ковалевской. Неочищенные тротуары, которые ведут на детскую площадку, покрыты толстым слоем льда, что доказывают фотографии.

 

 

Гололед на улицах Петербурга не убирается вопреки постоянным жалобам петербуржцев

Жители Калининского района, чтобы нажать на кнопку запроса зеленого сигнала светофора, должны изощриться и взобраться на ледяную гору. «Петербургский Эверест» не мог образоваться за сутки, поэтому очевидно, что коммунальщики просто обходили эту зону стороной.

Гололед на улицах Петербурга не убирается вопреки постоянным жалобам петербуржцев

В пятницу, 11 февраля, работу официального портала администрации губернатора Александра Беглова приостановили и решили отправить сайт на обслуживание. Скорее всего, причиной стал поток претензий петербуржцев на неудовлетворительную очистку улиц от снега и льда, а в некоторых местах ее полное отсутствие.

Гололед на улицах Петербурга не убирается вопреки постоянным жалобам петербуржцевНапомним, жители Петербурга с опаской ходят по пешеходным зонам вблизи домов из-за угрозы обрушения сосулек.

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