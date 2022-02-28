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Украинский Кабмин обратился к Великобритании, чтобы потребовать приостановить членство России в Интерполе. Глава британского МВД Прити Пател заявила, что Лондон привлечет союзников, чтобы добиться этой цели, передает ТАСС.

По ее словам, правительство Украины обратились с таким призывом 28 февраля. Британия уже рассмотрела вопрос и намерена «возглавить международные силы» для его решения.

Напомним, что ограничительные меры, предпринимаемые Западом, связаны со специальной военной операцией, проводимой РФ на Украине. Как президент Владимир Путин, так и другие официальные лица неоднократно поясняли, что Москва не ставит перед собой цель оккупировать соседнее государство. Она намерена прекратить геноцид жителей ДНР и ЛНР, которые 22 февраля были признаны независимыми республиками, а также провести демилитаризацию и денацификацию на Украине, вернув ее к нейтральному статусу.

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