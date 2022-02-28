Британия готовит новые санкционные меры в отношении России. Теперь они будут направлены на финансовый сектор, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Она напомнила, что Лондон уже заморозил активы Внешэкономбанка, ВТБ и Совкомбанка. Следующим шагом станут рестрикции против Сбера и олигархов и России.

Так, Великобритания составила «красный список», в который вошли все российские олигархи, которые живут на территории страны. Теперь она будет скрупулезно изучать «каждый аспект жизни» этих людей, брать на заметку их яхты и дома.

Напомним, что ранее Лондон заморозил счета нескольких россиян, которые связаны с такими крупными компаниями, как ОАК, «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», ВТБ и СИБУР. Кроме того, им запретили въезд на территорию Великобритании.