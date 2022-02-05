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Проблема неубранных зимних осадков сопровождает Санкт-Петербург с начала декабря. Глава движения «Колясочники Петербурга» Светлана Быстрова уверена, что ситуация не изменится, пока в городе не будет нормального управления.

Неубранные сугробы и гололед в Северной столице мешают передвижению маломобильных граждан. К ним относятся инвалиды по зрению, колясочники, мамы с маленькими детьми, просто травмированные люди и все те, кто нуждается в хорошо вычищенных тротуарах. Многим из них приходится сидеть дома этой зимой, иные вынуждены самостоятельно выкапывать себе дорогу на улице. Петербурженка Быстрова заявила, что главной проблемой этой зимы является отсутствие нормального управления коммунальным хозяйством.

«Проблема уборки снега до конца зимы не решится. Когда нет нормального управления этой отраслью городского хозяйства, чего можно ожидать? Это как в семье, если глава семьи не способен решить какую-то проблему», — сообщила Светлана Быстрова.

Снежные заносы, наледь на тротуарах и крышах и сугробы не покидают Северную столицу с начала декабря. Петербуржцы ежедневно отправляют множество писем с жалобами на некачественную уборку в администрацию губернатора Александра Беглова. Однако ситуация так и не меняется.

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