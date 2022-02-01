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“Вернуть пошатнувшееся к себе доверие” призвал Германию бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В статье для немецкого издания Der Spiegel он подверг резкой критике позицию руководства страны по поводу украинского кризиса.  

По мнению Сикорского, в то время как Великобритания, США и небольшие страны Восточной Европы помогают Украине оружием, чтобы сдержать возможную агрессию России, Германия уклоняется от обеспечения безопасности в Европе. Экс-министр считает, что политика Берлина направлена, прежде всего, на защиту собственных интересов, а не на защиту Европейского союза. В пример Сикорский приводит активное участие Германии в строительстве из России газопровода “Северный поток – 2”.  

Бывший министр также посетовал, что Польша сейчас тратит на оборону своей страны больше в процентном соотношении, чем это делает Германия. Политик назвал такое положение дел “нечестным” и указал, что в современной Европе складываются отношения, когда крупные государства вроде Германии и Франции самоустраняются от решения кризисных ситуаций с Россией, оставляя небольшие страны решать проблемы самостоятельно. 

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