“Вернуть пошатнувшееся к себе доверие” призвал Германию бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В статье для немецкого издания Der Spiegel он подверг резкой критике позицию руководства страны по поводу украинского кризиса.

По мнению Сикорского, в то время как Великобритания, США и небольшие страны Восточной Европы помогают Украине оружием, чтобы сдержать возможную агрессию России, Германия уклоняется от обеспечения безопасности в Европе. Экс-министр считает, что политика Берлина направлена, прежде всего, на защиту собственных интересов, а не на защиту Европейского союза. В пример Сикорский приводит активное участие Германии в строительстве из России газопровода “Северный поток – 2”.

Бывший министр также посетовал, что Польша сейчас тратит на оборону своей страны больше в процентном соотношении, чем это делает Германия. Политик назвал такое положение дел “нечестным” и указал, что в современной Европе складываются отношения, когда крупные государства вроде Германии и Франции самоустраняются от решения кризисных ситуаций с Россией, оставляя небольшие страны решать проблемы самостоятельно.