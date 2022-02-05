Американское издание Financial Times рассказало, что Россия обычно проводит ежегодные учения с использованием ядерного оружия осенью, однако в этом году она перенесла их на февраль.

Авторы публикации ссылаются на некий источник в парламенте США, который в свою очередь получил информацию от главы Национальной разведки Эврила Хейнса и Марка Милли, возглавляющего Комитет начальников штабов ВС Соединенных Штатов.

Перенос сроков учений, о котором пока известно лишь западным СМИ, якобы необходим России, чтобы предостеречь Соединенные Штаты от вмешательства в случае «вторжения» РФ на Украину.

Напомним, что слухи о «нападении» Запад распространяет еще с ноября. Изначально датой атаки назвались рождественские и новогодние праздники, после этого «вторжение» перенесли на середину февраля. Сейчас речь идет даже о конце марта, что указывает на желание США и Североатлантического альянса продолжать поддерживать напряженность в регионе до бесконечности.