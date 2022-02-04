МИД Норвегии заявил о невозможности и «неактуальности» выдачи разрешения на продажу оружия Украине. Об этом сообщает норвежский военный портал Forsvaretsforum. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Вопрос передачи или продажи оборонной техники и вооружений из Норвегии в Украину не ставился, тем более что ранее подобного экспорта никогда не было», – заявил госсекретарь Министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон (от лейбористской партии) для NTB (Norsk Telegrambyrå, норвежское агентство печати).

Несколько стран НАТО, в том числе США, Великобритания и Польша, пообещали поставлять оборонную технику Украине в связи с напряженной ситуацией на границе с Россией. Однако норвежские правила экспорта оборонной техники не позволяют разрешить ее продажу или перепродажу Украине.

Германия также не будет передавать вооружение и военную технику для Украины. Это решение вызвало критику с нескольких сторон. Тем не менее, власти Германии также отказались предоставить союзной стране по НАТО Эстонии экспортную лицензию на перепродажу оружия немецкого производства в Украину. Основная причина указывается в том, что Германия не желает экспортировать оружие в районы, для которых характерны беспорядки и напряженность.

«Наша ограничительная позиция хорошо известна и уходит своими корнями в историю», – объяснила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в столицу Украины Киев.

У Норвегии, по данным МИД, Украина официально запросила дополнительную помощь, в том числе для оборонных нужд, но прямо не относящуюся к сфере вооружений.

«Норвегия очень строго контролирует свой экспорт оборонной техники, поскольку на этот счет имеется столь же строгое решение Стортинга. Это также относится к рассмотрению варианта реэкспорта норвежской военной техники из другой страны», – сказал Вад Петерссон.

Он ссылается на решение Стортинга (норвежского парламента) от 1959 года, которое установило, что Норвегия не разрешает экспорт оборонной техники в районы, где идет война или существует угроза войны, а также в страны, где идет гражданская война.

Пока Норвегия и Германия сдерживаются, Соединенные Штаты дали Эстонии и двум другим странам Балтии «зеленый свет» на перепродажу произведенных в США ракет и другого оружия Украине. Президент Джо Байден также пообещал направить меньшее количество войск для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания может предложить НАТО более широкое развертывание войск, оружия, военных кораблей и истребителей в Европе. Дания также направляет подкрепления силам НАТО в странах Балтии.

Норвежские войска уже присутствуют в Литве, в составе батальонных групп передового базирования НАТО. Но литовские власти пока что не просили Норвегию увеличить свое военное присутствие, заявил немногим ранее министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен.