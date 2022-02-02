Многократно западные СМИ и политики заявляли, что «вторжение России в Украину» якобы связано с периодом «подмерзания почвы», но военные специалисты это опровергают. Как пишет Foreign Policy, «грязь не является решающим фактором» для российских войск. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В то время как мир пытается понять, что президент России Владимир Путин планирует сделать с Украиной, много внимания обратилось на скромный индикатор, который может дать некоторый ключ к тому, когда может произойти потенциальное вторжение: грязь.

Телевизионные эксперты, журналисты и даже президент США Джо Байден сосредоточились на мысли, что российским военным требуется подождать, чтобы начать атаку – на сей раз, «по крайней мере, до середины февраля», чтобы сухопутным войскам России стало можно мчаться, не увязая в грязи.

«Им придется немного подождать, пока земля не замерзнет, чтобы они могли приступить к действиям», – сказал Байден на пресс-конференции в начале этого месяца.

Но эксперты считают, что российские механизированные силы, которые в последние годы прошли многочисленные этапы модернизации, способны действовать в любое время года.

«Состояние почвы – один из множества факторов для военных планировщиков, но сам по себе он не является решающим. Тем более, что Россия хорошо разбирается в том, как действовать в этих условиях», – сказал Роб Ли, сотрудник Института исследований внешней политики, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США.

То же заявил и Майкл Кофман, эксперт по российским военным из аналитического центра CNA. По его словам, точно так же погода может повлиять на связь и возможность нанесения авиаударов, а количество листвы на деревьях, например, весной – сможет обеспечить большее прикрытие для российских войск.

В то время как глубокая зима и конец лета предлагают наиболее оптимальные условия для действий российских сил, они тренируются в любых условиях. «Российские войска проводят обучение при любой погоде – их тренировочные циклы длятся круглый год, так что они во многом подготовлены к изменчивыми грунтовым условиям», – говорит Дара Массикот, старший научный сотрудник Rand Corp.

В течение нескольких месяцев в социальных сетях циркулировали видеоролики, показывающие эшелоны с российской военной техникой, в том числе значительное количество инженерной техники, направляющиеся в приграничные с Украиной районы. «Это специализированное оборудование позволяет им выполнять техническое обслуживание, вытаскивать застрявшие автомобили, преодолевать небольшие ручьи или другие преграды, что улучшает их способность справляться с трудностями на местности. В этом разница с тем, что мы видели ранее в 2021 году, когда у российских войск не было такого количества тылового оборудования, как сейчас», – пояснила Массикот.

В отличие от войн прошлого, таких как Вторая мировая, погода и состояние почвы уже не являются решающими. Целый ряд других факторов, в том числе отвлеченность Запада на Индо-Тихоокеанский регион и сильные финансовые резервы России, сошлись воедино, чтобы убедить Путина и руководство России – время может быть подходящим, чтобы добиться устранения своих давних опасений по поводу расширения НАТО на восток. «Немного грязи» этому совсем не помеха.

«Решение начать войну в конечном итоге является политическим и часто принимается, когда условия для военных действий менее выгодны, но политических лидеров это волнует гораздо меньше, чем другие факторы», – отмечает Кофман.