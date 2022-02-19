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Учёные из США рассказали о полезном воздействии чёрного кофе на организм человека. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

Как отмечается, сейчас в мире существует множество видов и разновидностей кофе, кроме того, есть различные добавки к этому напитку. Однако не все виды кофе особо полезны, а некоторые не представляют вообще никакой пользы.

Эксперты выяснили, что чёрный кофе оказывает на организм человека весьма благотворное влияние. Но, как уточняется, кофе полезен только в том случае, если пить его без сахара или сладких сиропов. Отмечается, что чёрный кофе способствует замедлению дегенеративных возрастных изменений, а также понижает риск развития деменции у пожилых людей.

Также было заявлено, что сахар провоцирует более быстрое старение кожи, а злоупотребление им способствует развитию рака пищевода и кишечника.

Ранее специалисты рассказали о напитке, который в пять раз повышает риск инсульта. Причём это грозит даже молодым людям, которые не имеют проблем со здоровьем.

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