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Специалисты рассказали, что некоторые напитки при регулярном употреблении могут вызвать инсульт. Об этом рассказывает Daily Express.

Как сообщает доктор медицинских наук Рула Хаджи-Али, речь идёт об энергетических напитках. В них содержится множество различных стимуляторов, в том числе и кофеин. При этом содержание этих веществ достаточно велико.

Кофеин в больших дозах оказывает негативное влияние на работу сосудов головного мозга. Так, люди, у которых произошёл инсульт из-за злоупотребления энергетическими напитками, попадают в медицинские учреждения с внутримозговыми излияниями. В основном это люди 30-40 лет, у которых нет иных проблем со здоровьем.

Отмечается, что производители энергетиков маскируют наличие кофеина в составе своей продукции при помощи гуараны. Она содержит в два раза больше стимулирующих веществ, чем зерна кофе.

Недавно учёные заявили, что инсульт может произойти при длительном употреблении парацетамола. Кроме того, это грозит различными болезнями сердца.

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