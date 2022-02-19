Коммунальные службы Петербурга уже на протяжении всей зимы не решают свои прямые задачи по уборке снега и наледи. Пережившая блокаду жительница города Захарова Римма Григорьевна назвала безобразием бездействие УК.

Римма Григорьевна проживает в Приморском районе. Она заявила, что на протяжении двух недель не может выйти из дома, так как боится травмироваться на скользких тротуарах.

«Плохо убирают. Вы сами видите, что везде снега полно. Вообще не пройти, я вообще проходила всегда свободно. Какое-то безобразие прямо, честное слово. Конечно, люди падали. Я две недели не выхожу, потому что скользко. У нас сын приходит (с продуктами. — Прим. ред.)», — поделилась ветеран.

Петербуржцы страдают от халатности коммунальных служб на протяжении всей зимы. Снежные метели сменяются оттепелью, из-за чего на дорогах образовалась наледь, которую УК не замечают, а жители города то и дело падают и травмируются, а водители попадают в аварии. При этом администрация губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать на фоне столь серьезных проблем.

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