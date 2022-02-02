Президент Украины Зеленский подписал указы о расширении Вооруженных сил на 100 тысяч военнослужащих, повышении зарплаты военным и переходе на контрактную армию на протяжении последующих двух лет. Этим он удивил даже украинских экспертов.

Так, экс-министр финансов Украины Сергей Терехин заявил, что бюджет страны просто не справиться с такой нагрузкой, как финансирование огромной контрактной армии. Украина – не Соединенные Штаты, поэтому она не сможет отказаться от призыва.

«Видимо, оптимизм есть у товарища президента, о котором мы еще толком не знаем», – предположил эксперт.

Он заявил, что в целом указы Зеленского являются правильным решением, так как в стране, стоящей перед «внешними угрозами», средства нужно тратить на оборону, а не на социальную политику или подъем экономики. Потому что при низкой обороноспособности сильная экономика не защитит государство от «нападения».