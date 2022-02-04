Российские подводные беспилотники «Посейдон» уже сейчас являются кошмаром для Соединенных Штатов и Канады. Основания для страха у ним имеются – новый вид вооружений обладает способностью устраивать термоядерное цунами, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Огромные волны, которые поднимутся при взрыве «Посейдона», затопят восток и запад США, где сконцентрирована практически вся промышленность США. Также эти территории на долгие годы получат ядерное заражение и жить там больше никто не сможет.

Эксперт отметил, что Россия дополнит атаку «Посейдона» ударом ядерных ракет «Сармат», которые способны разбудить вулкан Йеллоустоун. Когда начнется извержение, США и Канада превратятся в безжизненные пустыни.

Сивков пояснил, что РФ задействует все это оружие на последнем рубеже, так как его единственная цель – полностью уничтожить американскую цивилизацию.