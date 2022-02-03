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«Тяжелый разговор» президента Украины с американским лидером Джо Байденом указывает на нервный срыв у Владимира Зеленского. Связано это состояние с гипотетической войной, на которую Украину толкают Соединенные Штаты, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

В интервью изданию “Украина.ру” аналитик пояснил, что исход войны против РФ более, чем очевиден. ВСУ проиграют ее в считанные дни, а следующим шагом будет отстранение Зеленского от власти. Терять нынешние возможности ему не хочется, поэтому он делает все возможное, чтобы «отбиться от США».

Запад же упорно толкает Зеленского и ВСУ на войну в Донбассе. Однако глава государства отлично понимает, что Россия не оставит в беде 700 тысяч своих граждан, проживающих на территории ЛНР и ДНР. Она вмешается в конфликт и разгромит ВСУ, что автоматически приведет к свержению украинского президента. Именно поэтому он оказался в тупике и не выдерживает свалившейся на его психику нервной нагрузки.

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