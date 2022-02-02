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Запад третий месяц увлеченно рассказывает о скором «нападении» России на Украину, однако она и не думает никуда вторгаться. Именно поэтому Вашингтон готовится задействовать новый сценарий и придумать повод для войны, раз уж Москва не хочет давать его сама, заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что Соединенные Штаты доставили на объекты ВСУ в Херсонской области бочки с химическими веществами для провокации на Донбассе. Скорее всего, они будут организованы по сирийскому сценарию. США сперва задействуют химоружие под прицелом телеобъективов, а затем будут требовать срочного наказания для России.

В арсенале РФ в настоящий момент имеется три варианта на случай наступления времени «Ч», уверен эксперт. По его словам, Москва не собирается сразу же вводить танки и пехоту на Украину, чтобы образумить свихнувшийся киевский режим. Сперва она попробует успокоить его посредством высокоточных ракет, способных наносить удары с территории России.

Если это не поможет, РФ может ввести войска на Донбасс, провести крупную операцию на море, в воздухе и на суше. Результатом таких действий станет освобождение территорий Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева.

Третий вариант представляет собой полномасштабную войну с захватом практически всей территории Украины, исключая никому не нужные западные регионы. Он маловероятен и не входит в планы Москвы, однако США и Киев слишком уж стараются организовывать провокации, чтобы нарваться именно на этот сценарий.

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