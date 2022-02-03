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Западные СМИ обвиняют Россию в подготовке «вторжения на Украину» точно так же, как обвиняли Ирак в наличии ядерного оружия и способности развернуть его в пределах часа, заявил британский дипломат и правозащитник Крейг Мюррей.

Он пояснил, что бред, который не имеет под собой никаких оснований, придумывают в Пентагоне, после чего «бараны» из средств массовой информации разносят его по умам. При этом «подхалимы» даже не думают, что писать, так как работают по шаблонам и только подставляют в них название страны и грехи, в которых ее обвиняют в Вашингтоне.

«И точно те же марионетки основных СМИ, которые глумились над нами из-за того, что мы не поверили первой лжи, все еще находятся на своей работе, чтобы глумиться над нами за то, что мы не поверили второй», – грустно констатировал Мюррей.

Он также отметил, что лучший способ – отдалиться от всех новостей, что позволит непредвзято анализировать реальную обстановку в мире.

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