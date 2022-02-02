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Россия может обойти установленные «нормандским форматом» ограничения и начать поставки на Донбасс своего оружия, уверен депутат Госдумы Константин Затулин. Он пояснил, что Киев давно нарушает Минские соглашения, используя против ДНР и ЛНР американское и британское вооружение, поэтому Москва должна предпринять ответные меры.

По мнению парламентария, Россия может начать поставки оружия в Южную Осетию, откуда оно потом будет отправляться в самопровозглашенные республики Донбасса. Такой маневр позволит восстановить справедливость и снабдить ополчение так необходимым ему вооружением для противодействия ВСУ.

Напомним, что в последнее время США и Великобритания, а также целый ряд стран Европы накачивают Украину оружием. Политолог Дмитрий Абзалов считает, что делают они это, чтобы подтолкнуть Киев к началу боевых действия на Донбассе во время Олимпиады в Пекине.

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