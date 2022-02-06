Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива рассказал о геноциде украинского населения. Об этом сообщает издание URA.ru.

Как считает депутат, Запад, используя контроль над украинской властью, устроил геноцид. По словам депутата, нацисты и гомосексуалисты получили возможность безнаказанно творить в стране беспредел. Вместе с этим происходило разграбление и разворовывание страны. Об этом Кива заявил в своём Telegram-канале.

Согласно заявлению Кивы, этот механизм был хорошо налажен за восемь лет и теперь граждан страны запугивают. Используется для этого уголовное преследование, из-за чего люди даже вынуждены бежать.

Всех, кто пытается говорить о реальном положении дел, власти уничтожают, поэтому люди предпочитают молчать. Кива отметил, что украинские власти пытаются заставить молчать и его. Он указал, что у него уже три тяжёлых уголовных статьи.

Недавно Илья Кива заявил, что “нападение” России на Украину станет для последней “освобождением”. Так он прокомментировал переговоры Зеленского и Байдена.