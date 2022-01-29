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Украинский депутат Илья Кива заявил в своем телеграм-канале, что предсказываемое Западом «вторжение России» станет для страны не «нападением», а «освобождением». Это высказывание стало ответом на переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, в ходе которого американский лидер в очередной раз предупредил коллегу о «российской агрессии».

«Почему сразу нападут? — Освободят!», – написал парламентарий.

Кива также прокомментировал слухи о том, что парламентские каникулы в этом году будут продлены до февраля. По его мнению, связано это со все теми же «предупреждениями о нападении» – депутаты от правящей партии «Слуга народа» хотят успеть распродать движимое и недвижимое имущество, а также вывезти за рубеж семьи в преддверии «войны».

Напомним, что в ходе переговоров с Зеленским по телефону, Байден пообещал дополнительную финансовую помощь, а также традиционно заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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