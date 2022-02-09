Депутат Грудин сообщил о нелегальной свалке в Петродворцовом районе

Активисты движения «Общество. Будущее» нашли очередную незаконную свалку, куда, по данным исследователей, сбрасывают петербургский мусор. Муниципальный депутат округа «Правобережный» Федор Грудин рассказал, что она находится недалеко от поселка Большая Ижора.

Данная площадка позиционируется «Эко Лэндом» как сортировочный пункт, а скопление большого количества отходов показывает, что технологии сортировки нарушаются. Съемка с квадрокоптера зафиксировала свалку.

По сообщению Грудина, отходы валяются прямо на земле без навеса. Из этого следует, что почва поглощает продукты разложения, отравляя при этом землю и источники воды. Когда закончится зима и растает снег, местные жители могут попросту утонуть в зловонии свалки, которую подрядчики регоператора НЭО сделали под видом «сортировочного пункта», «добросовестно» выполняя пункты мусорной реформы.

«Не надоело властям Петербурга издеваться над природой и жителями города? Провалив мусорную реформу и завалив дворы Петербурга горами отходов, теперь они бросили экологию и здоровье горожан попросту на «съедение» регоператору», — задался вопросом Грудин.

Проблема с невывозом отходов появилась в Северной столице в начале этого года. Сразу же после этого администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым начала реализацию мусорной реформы. Однако на деле ее результаты оказались плачевными — местные жители регулярно жалуются на забитые контейнеры и просят избавить их от неудачного эксперимента.