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Запад своими непрекращающимися публикациями о скором «нападении» РФ на Украину наносит по России информационные удары и предпринимает усилия для дестабилизации обстановки в регионе, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он также отметил, что одной из целей таких статей является нагнетание паники.

Парламентарий напомнил публикацию издания Bloomberg, в которой Россия уже якобы «напала» на Украину, а также статью немецкой газеты Bild, которая раскрыла «планы» президента РФ Владимира Путина по «осаде крупных городов Украины» и «созданию лагерей» для всех недовольных новым режимом.

Напомним, что издание Bloomberg удалило свою статью и извинилось за дезинформацию, сообщив, что проводится расследование по факту ее размещения. Публикацию в издании Bild прокомментировало российское посольство в Германии, которое назвало ее странной смесью слухов и спекуляций.

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