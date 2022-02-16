Российский авиапром извлекает выгоду от прибыльного экспортного рынка Индо-Тихоокеанского региона, что позволяет компенсировать стойкую тенденцию сокращения продаж в Китай. Это отмечает авиационный обозреватель Defense News Майк Йео. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Индонезия признала поражение в своей попытке купить российские истребители Су-35 и теперь будет выбирать между двумя западными проектами, заявил в декабре глава ВВС страны Юго-Восточной Азии. Тем не менее, российская аэрокосмическая промышленность извлекает выгоду от прибыльного экспортного рынка Индо-Тихоокеанского региона, продавая многоцелевые истребители, легкие штурмовики и вертолеты традиционным клиентам и привлекая новых покупателей.

Усовершенствованный учебно-тренировочный истребитель / легкий штурмовик Як-130 разработки КБ «Яковлев» является самым популярным выбором среди военно-воздушных сил региона Юго-Восточной Азии, стремящихся рекапитализировать парк устаревших учебных самолетов российского и советского производства или приобрести легкие средства воздушной атаки и противовоздушной обороны.

Конструкция Як-130 включает передовую авионику, в том числе электродистанционную систему управления полетом и оцифрованное остекление пилотской кабины. Самолет способен нести множество типов боеприпасов – управляемых и неуправляемых бомб, а также ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Российское государственное агентство по экспорту вооружений «Рособоронэкспорт» заявляет, что Як-130 – «учебно-боевой самолет, который может быть предназначен как для подготовки летного состава, так и для выполнения боевых задач. В последнем случае он может быть эффективен в качестве легкого штурмовика при поражении воздушных и наземных (надводных) целей».

Як-130 уже используется военно-воздушными силами Бангладеш, Лаоса и Мьянмы, которые эксплуатируют соответственно 11, 10 и 18 самолетов. Вьетнам также начал принимать поставки из примерно десятка заказанных самолетов.

Небольшие ВВС Лаоса – не имеющей выхода к морю страны Юго-Восточной Азии – закупив Як-130, впервые с конца 1990-х годов получили возможности противовоздушной обороны.

Вьетнам, напротив, намерен использовать свои Як-130 в основном в качестве учебно-тренировочных самолетов, заменив устаревшие самолеты Aero Vodochody L-39 Albatros чешского производства и предоставив своим будущим пилотам современную платформу, способную лучше подготовить их к полетам на истребителях своего авиапарка, таких как Су-27 и Су-30 (а в перспективе – возможно, и Су-57).

Мьянма является относительно новым рынком для России, ранее полагаясь на Китай как источник недорогого оружия и другой военной техники. Эта страна в Юго-Восточной Азии также является эксплуатантом российского ударного вертолета Ми-35П и заказала шесть многоцелевых истребителей Су-30МКЭ по контракту от 2018 года.

Крупнейшим рынком в Индо-Тихоокеанском регионе для российской аэрокосмической промышленности все еще остается Китай, хотя развитие местных предприятий серьезно ослабило интерес Пекина к российским платформам. По словам Андреаса Рупрехта, эксперта по китайской военной авиации, зависимость Китая от российских авиационных двигателей будет уменьшаться, поскольку китайские отечественные разработки продвигаются с быстрыми темпами.

Некоторые истребители Chengdu J-10 уже приняты на вооружение с китайским двигателем WS-10 вместо российских АЛ-31. В последние месяцы WS-10 также были установлены на нескольких истребителях-невидимках Chengdu J-20. Кроме того, как минимум четыре стратегических транспортных самолета Y-20 и заправщик Y-20U оснащены более крупным двигателем WS-20. Китайский бомбардировщик Xi’an H-6K также готовится к модернизации двигателей с использованием отечественных технологий, которые заменят российский ТРДД Д-30КП.

Последними покупками Китаем авиатехники у России были заказ на неизвестное количество транспортных вертолетов Ми-171Ш примерно во второй половине 2020 года, а еще намного ранее – закупка небольшого парка Су-35 в 2015 году.

Сообщалось, что вертолеты Ми-171Ш сконфигурированы для выполнения боевых поисково-спасательных операций и имеют «полный пакет самозащиты». Их поставки уже начались в 2021 году, несмотря на обширную китайскую программу по разработке и выпуску нескольких типов вертолетов, транспортных и ударных. Покупка Ми-171Ш стала частью сохраняющейся тенденции, когда Китай покупает «нишевые» средства, которые пока что не готов производить самостоятельно.