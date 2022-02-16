Германия отправила в Литву в целом «символические» подкрепления, поскольку выступает за спокойствие и дипломатию на протяжении всего текущего кризиса между Россией и Украиной. Об этом с долей слабо прикрытого раздражения пишет обозреватель The National Interest Тревор Филсет. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В понедельник в Литву были переброшены дополнительные 70 немецких военнослужащих, в результате чего общий воинский контингент Германии в составе сил НАТО в этой прибалтийской стране достиг 360 человек. Солдаты прибыли в Каунасский аэропорт Литвы на борту военного самолета Airbus A400M. В числе этих военных – специалисты-разведчики, артиллеристы и медики. В дополнение к их дислокации ожидается, что в течение недели в Литву прибудет около ста гаубиц и другой военной техники.

Немецкое развертывание является частью контингента общей численностью около 1100 военнослужащих НАТО, находящихся в Литве. Дополнительные 3900 военнослужащих будут в целом развернуты в трех странах Балтии, каждая из которых имеет сухопутную границу с Россией.

Германия выступала за спокойствие и пыталась придерживаться дипломатии во время эскалации кризиса между Россией и Украиной. В конце января Берлин запретил Эстонии, самому северному прибалтийскому государству, передавать на Украину свою артиллерию немецкого производства. Решение Германии было принято в соответствии с давней политикой предотвращения развертывания своего оружия в зонах военных конфликтов.

Критики утверждают, что менее конфронтационная позиция Берлина в отношении деятельности Кремля проистекает из его интереса к газопроводу «Северный поток-2» между Россией и Германией, который позволит стране легче закупать российский природный газ после его предстоящей сертификации регулирующими органами.

В последние недели Германия начала использовать более жесткие формулировки, заявив, что она введет жесткие санкции против России, если она вторгнется в Украину. Также стали рассматриваться другие источники импорта природного газа на случай прекращения его поставок из России, в том числе сжиженного газа из США, Канады и Катара.

В то же время немецкое руководство продолжает заниматься дипломатией. Недавно заступивший на свой пост канцлер Олаф Шольц посетил Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, и во вторник отправился на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москву.

«С 2017 года НАТО предприняла несколько развертываний в странах Балтии в ответ на эскалацию напряженности в регионе. В дополнение к текущему развертыванию британское правительство настаивало на усилении своей нынешней боевой группы в Эстонии. На прошлой неделе президент Литвы заявил, что будет стремиться создать в стране постоянную базу США, хотя администрация Байдена пока не прокомментировала перспективы создания такой базы», – отмечает Филсет в качестве еще одного «укора» за германскую сдержанность.