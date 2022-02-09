Эстония, имеющая хотя и относительно небольшую армию, постоянно расширяет и укрепляет свою противотанковую оборону. Об этом пишет польский военный портал Defence24 на основе информации, полученной от Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) – учреждения, занимающегося закупками для Вооруженных сил Эстонии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ядро вооруженных сил Эстонии составляют две пехотные бригады, дополненные подразделениями обеспечения. Недавно Эстония приобрела ряд новых вооружений, в том числе боевые машины пехоты (БМП) CV-90, гаубицы K9 и – первой из стран Балтии – противокорабельные ракеты Blue Spear. Приоритетом, однако, остается противотанковая оборона. В то же время Таллинн открыто поддержал Украину, предоставляя ей противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Javelin, несмотря на относительно скромные собственные ресурсы.

У эстонской армии имеется два основных типа ПТУР – израильские Spike-LR/LR2 и американские Javelins. Партия из 18 пусковых установок Spike была закуплена в 2019 году. Представитель ECDI подтвердила, что планируются дальнейшие закупки Javelin для Сил обороны, то есть регулярных частей сухопутных войск. Ранее Эстония закупила 80 пусковых установок Javelin, количество ракет при этом не разглашается.

Кроме того, будут закуплены четыре бронемашины CV-90, которые получат дистанционно управляемые боевые модули Kongsberg, приспособленные в том числе для стрельбы из Javelin. Эти машины поступят по заказу из Норвегии и станут первыми тяжелыми БМП в Вооруженных силах Эстонии, интегрированными с ПТРК.

Недавно Эстония закупила еще один вариант ПТУР – Spike SR. До 2025 года планируется поставить 500 таких ракет, первые из них прибудут уже ​​в текущем году. Таким образом, в скором будущем армия Эстонии будет располагать тремя типами ПТРК (Spike-LR, Javelin и Spike SR).

Эстония также имеет современные противотанковые гранатометы. Недавно ECDI объявила о поставке первой партии дополнительно закупленных систем Carl-Gustaf M4, состоящей из 314 гранатометов. Всего приобретено более 700 систем этого типа. В Эстонии имеются на вооружение и более старые системы этого типа – Carl-Gustaf M3 и M2, последние будут постепенно заменяться системами новой версии.

В состав противотанкового вооружения армии Эстонии также входят 90-мм безоткатные орудия (их заменят Spike-SR) и гранатометы М-69 – вариант советского РПГ-7.

Однако, если говорить об одноразовых гранатометах, то в Эстонии имеется гораздо более современная система, а именно – испанские С-90, в количестве «несколько тысяч штук». Эти гранатометы массой около 5 кг выпускаются в нескольких модификациях, в том числе C-90-CR-RB (М3) – с пробитием около 480 мм брони, C-90-CR-BK (М3) – противобетонный, C-90-CR-AM (М3) – противотанковый/осколочно-поражающий.

Таким образом, Эстония имеет широкий спектр современных систем противотанковой обороны. В ее распоряжении около сотни пусковых установок современных ПТРК (Spike-LR и Javelin), пятьсот легких одноразовых пусковых установок (Spike SR), а также более 700 современных и несколько тысяч одноразовых гранатометов.

Вопрос о возможных закупках других противотанковых систем, таких как Spike NLOS, и оборотных боеприпасов, по словам пресс-секретаря ECDI, «постоянно анализируется и нельзя исключать дальнейших закупок». Эстонию также могут заинтересовать современные системы минирования, такие как польский Baobab-K, или высокоточные боеприпасы для 155-мм гаубиц, позволяющие противодействовать танкам (например, Финляндия, тесно сотрудничающая с Эстонией, имеет систему BONUS).

Таллинн, несмотря на свои скромные ресурсы, сумел построить эшелонированную противотанковую оборону и намерен продолжать ее укреплять. У Эстонии нет своих основных боевых танков, но они постоянно присутствуют на ее территории в составе возглавляемой Британией батальонной группы НАТО (иногда там тренируются и американские «Абрамсы»). Британская армия также разместила в Эстонии вертолеты «Апач».

«Высокая насыщенность эстонской армии противотанковыми средствами в сочетании с поддержкой союзников, особенно в области более дорогих систем вооружения и сложных боевых платформ, может обеспечить значительный сдерживающий потенциал. Хорошей иллюстрацией подхода Таллинна является кодовое название регулярных учений национальной обороны – Siil, что означает «ежик». Таким образом, пример Эстонии показывает, что последовательность и решительность в закупках техники могут привести к относительно быстрому наращиванию большого потенциала противотанковой обороны», – заключает Defence24.