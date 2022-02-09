В приграничные районы с Украиной переброшены российские 203-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Пион», способные вести огонь в том числе тактическими ядерными снарядами. Об этом сообщает Defence-Blog. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия не прекратила наращивание военной мощи вдоль границы с Украиной и, в частности, перебросила в приграничные районы свои САУ 2С7 «Пион», способные вести огонь тактическими ядерными снарядами. Пользователи российских соцсетей опубликовали видеоролики, на которых видны 203-мм самоходные артиллерийские установки в Веселой Лопани Белгородской области, что всего в 17 километрах от границы с Украиной.

Некоторые эксперты заявили, что эти САУ также могут быть модернизированной версией артиллерийской системы «Пион», получившей название 2С7М «Малка».

Самоходка 2С7 еще во времена СССР получила широкую известность на Западе как «советская атомная пушка». Она способна нести в своем боекомплекте до четырех 203-мм тактических ядерных снарядов, которые могут уничтожать особо важные цели на дальности до 37,5 км.

По данным GlobalSecurity.org, САУ 2С7 «Пион» в целом предназначена для подавления и ликвидации ядерных средств поражения, артиллерии, реактивных систем залпового огня, скоплений боевой техники и живой силы, а также тылов и командных пунктов противника. Основным назначением этой самоходки, вступившей в строй в 1975 году, было подавление оперативных тылов противника, уничтожение особо важных целей и объектов в тактической глубине до 50 километров.

Самоходная артиллерийская система 2С7 «Пион», серьезно модернизированная в 1980-х годах, до сих пор считается одной из самых мощных пушек в мире.

«На этом фоне президент России Владимир Путин накануне, через несколько часов после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве, недвусмысленно предупредил, что в случае вступления Украины в НАТО может начаться ядерная война, и обвинил Запад в «полном игнорировании российских опасений» в вопросах безопасности», – отмечает Defence-Blog.