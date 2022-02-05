Будет ли перспектива «кубинского ракетного кризиса» в версии 21-го века достаточной, чтобы привести в чувство безответственных лидеров Америки? Такой вопрос ставят Медея Бенджамин и Николас Дэвис на популярном в США портале «прогрессистов» Common Dreams, выражая позицию более сотни американских общественных организаций. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

И Соединенные Штаты, и Россия заявляют, что их эскалация в Восточной Европе носит оборонительный характер – реакцию на угрозы и эскалацию с другой стороны, но возникающая в результате спираль роста напряженности может лишь повысить вероятность войны.

Не все союзники поддерживают нынешнюю политику США. Германия мудро отказывается направлять больше оружия в Украину в соответствии со своей давней политикой. Даже президент Украины Зеленский предупреждает, что «паника» со стороны лидеров США уже вызывает экономическую дестабилизацию в Украине.

Напротив, большинство американских политиков и корпоративных СМИ придерживаются однобокого повествования, в котором Россия изображается агрессором, и поддерживают отправку все большего количества оружия украинским правительственным силам. После десятилетий военных катастроф США, основанных на таких же односторонних нарративах, американцы уже должны разбираться в этом лучше.

Ведущие западные СМИ утверждают, что кризис на Украине восходит к реинтеграции Крыма Россией в 2014 году и решению этнических русских на востоке Украины отделиться в качестве Луганской и Донецкой Народных Республик.

Но это не были неспровоцированные действия. Они стали ответом на поддержанный США переворот, в ходе которого вооруженная толпа во главе с неонацистской милицией «Правого сектора» (запрещённая в России экстремистская организация) вынудила избранного президента Виктора Януковича и членов его партии спасаться бегством. После событий 6 января 2021 года в Вашингтоне американцам должно быть легче это понять.

Роль США в управлении переворотом была раскрыта в просочившейся аудиозаписи 2014 года, на которой помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США Джеффри Пайетт согласовывали свои планы, включающие отстранение Европейского Союза («К черту ЕС», как выразилась Нуланд) и проталкивания ставленника США Арсения Яценюка на пост премьер-министра.

Обе избранные США марионетки на Украине, Яценюк и президент Порошенко, вскоре оказались втянуты в коррупционные скандалы. Яценюк был вынужден уйти в отставку через два года. После переворота истерзанная гражданской войной Украина остается самой бедной страной в Европе и одной из самых коррумпированных.

Федеральная система с некоторыми полномочиями, переданными отдельным провинциям или регионам, могла бы помочь разрешить борьбу за власть по принципу «все или ничего» между украинскими националистами и традиционными связями Украины с Россией, которые преобладали в ее политике с момента обретения независимости в 1991 году.

Но интерес США и НАТО к Украине на самом деле не в урегулировании ее внутренних разногласий, а совсем в другом – чтобы поставить Россию в безвыходное положение. Если бы Россия ничего не предприняла, Украина после переворота рано или поздно присоединилась бы к НАТО, а важная военно-морская база России в Севастополе также перешла бы под контроль НАТО.

В 2021 году, когда Нуланд снова устроилась в кабинете Госдепартамента, администрация Байдена запустила новый план. США с 2014 года уже предоставили Украине 2 миллиарда долларов военной помощи, и Байден добавил к этой сумме еще 650 миллионов долларов, наряду с развертыванием военных инструкторов США и НАТО.

Безоговорочная поддержка, которую предоставили США и НАТО, побудила украинских лидеров фактически отказаться от минско-нормандского процесса и требовать «восстановить суверенитет над всей территорией Украины», включая Крым. На практике Украина могла вернуть эти территории только путем серьезной эскалации гражданской войны, и именно к этому Украина и ее сторонники из НАТО активно готовились в марте 2021 года.

Еще тогда это побудило Россию начать переброску войск и проведение военных учений на своей территории (включая Крым), но достаточно близко к Украине, чтобы сдержать новое наступление украинских правительственных войск. В октябре Украина начала новые атаки в Донбассе. Россия ответила новыми перебросками войск и военными учениями.

Официальные лица США начали кампанию информационной войны, чтобы представить передвижения российских войск как неспровоцированную угрозу вторжения в Украину, скрывая свою роль в разжигании эскалации. Американская пропаганда зашла так далеко, что превентивно стала представлять любое новое украинское военное наступление на востоке как «российскую операцию под ложным флагом».

В то время как официальные лица США и корпоративные СМИ запугивают американцев и европейцев рассказами о надвигающемся российском вторжении в Украину, российские официальные лица предупреждают, что американо-российские отношения близки к переломному моменту, и заявляют, что у них не будет другого выбора, кроме как ответить «соответствующими ответными военно-техническими мерами».

Это выражение может относиться не к вторжению в Украину, как полагает большинство западных комментаторов, а к более широкой стратегии. Например, Россия может разместить ядерные ракеты в пределах досягаемости любых европейских столиц; создать военные базы на Кубе, в Венесуэле и других дружественных ей странах; отправить подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ядерными ракетами, в западную Атлантику, откуда они могли бы уничтожить Вашингтон за считанные минуты.

Среди американских активистов уже давно стало обычным указывать на примерно 800 военных баз по всему миру и задавать вопрос: «Как бы американцам понравилось, если бы Россия или Китай построили военные базы в Мексике или на Кубе?» Похоже, что администрация Байдена собралась дать шанс это выяснить.

Гиперзвуковые ядерные ракеты у восточного побережья США поставят Соединенные Штаты в положение, аналогичное тому, в которое НАТО поставило Россию. Китай также может принять аналогичную стратегию в Тихом океане, чтобы отреагировать на военные базы США и их развертывание вокруг своего побережья.

Таким образом, возрожденная холодная война, которую бездумно приветствовали официальные лица США и корпоративные СМИ, может очень быстро превратиться в конфликт, при котором Соединенные Штаты окажутся в таком же окружении и опасности, как и их враги.