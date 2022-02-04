Читатели американского издания The Wall Street Journal раскритиковали намерение США отправить в Европу больше войск. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, недавно в США заявили, что собираются перебросить свои дополнительные силы в некоторые страны на фоне эскалации ситуации в Украине. Речь идёт о Польше, Румынии и Германии.

Однако читателям издания это не понравилось. Так, некоторые предложили, чтобы Украина отправила своих солдат на защиту границы США и Мексики. Другие указали, что ситуация в США плохая – рейтинги падают, от выборов ждать ничего хорошего не приходится и сейчас власти собираются «начать войнушку».

Также некоторые пользователи отметили, что Белый дом намеревается начать зарубежную авантюру ради поднятия рейтингов. Другие читатели указали, что Америка не учится на ошибках истории и повторяет их. Также некоторые заявили, что ситуация похожа на провокацию.

О решении Пентагона отправить американские войска в Восточную Европу мы сообщали недавно. Указывается, что речь идёт о трёх тысячах военных.