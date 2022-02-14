В течение прошедших выходных канадские военные инструкторы были выведены с территории Украины – после того, как разведывательные службы США и Великобритании заявили (причем отказавшись сделать это официально) о предполагаемом уже на ближайшей неделе «начале военных действий России» против Украины. Об этом сообщает CBC News, новостная служба государственной канадской радиовещательной корпорации. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Решение приостановить операцию «Объединение», крупнейшую учебно-тренировочную миссию союзников в Украине, было принято после того, как Соединенные Штаты и Великобритания отозвали своих собственных военных инструкторов.

Канадский контингент в рамках этой миссии из примерно 260 военнослужащих, несколькими неделями ранее переведенный исключительно в западные районы Украины, в минувшие выходные также покинул эту восточноевропейскую страну и прибыл в Польшу. Пока что неясно, будет ли это их конечным пунктом назначения.

Министерство национальной обороны Канады подтвердило передвижение войск в своем заявлении, отметив, что военные «находятся в процессе временной передислокации подразделений «Объединенной оперативной группы – Украина» (JTF-U) в другие места Европы».

В заявлении говорится, что это решение не означает окончания «учебно-тренировочной миссии». Министерство обороны также не указало, сколько канадских военнослужащих осталось в Украине и что будет дальше, сославшись на «соображения оперативной безопасности».

«Хотя мы можем подтвердить, что мы передислоцировали часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать их количество, местонахождение или будущие намерения», – сказано в заявлении Минобороны Канады.

Следует отметить, что в своем твите канадский министр обороны Анита Ананд назвала переброску войск «временной». Не далее как в прошлом месяце правительство Джастина Трюдо пообещало расширить военную учебную миссию в Украине.

«Россия продолжает отрицать, что у нее есть планы вторжения в Украину, но она собрала более 100 000 военнослужащих и морских пехотинцев, а также арсенал современного оружия на своих северных и восточных границах, а также в Черном море, к югу от соседней страны. Вашингтон предупредил, что боевые действия могут начаться уже в середине этой недели», – отмечает CBC News.

Кроме того, канадская новостная служба сообщает, что посольство Канады в Украине переместило свои дипломатические операции и присутствие из столицы Киева в западный город Львов, расположенный возле польской границы.