Истребители пятого поколения F-35 вышли на первую позицию в рейтинге военных покупок на европейском континенте. Издание Business Insider считает причиной стремительно возросшей популярности этих самолетов повышенную «военную активность России».

Именно после «агрессивных действий» РФ заказы на истребитель посыпались один за другим. Так, 36 самолетов F-35 вознамерилась купить нейтральная Швейцария, 64 F-35A Lighting II собирается приобрести Финляндия. Также истребители уже имеются или совсем скоро появятся в распоряжении Голландии и Дании, Польши и Бельгии, Британии, Норвегии и Италии.

Авторы публикации отмечают, что выбор в пользу F-35 представляет собой геополитическое решение. Также он позволяет активнее вести промышленное сотрудничество с Соединенными Штатами. Но главное, что привлекает покупателей этого самолета – это возможность «сдерживания России», для которого истребитель пятого поколения подходит лучше остальных боевых самолетов.