Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Истребители пятого поколения F-35 вышли на первую позицию в рейтинге военных покупок на европейском континенте. Издание Business Insider считает причиной стремительно возросшей популярности этих самолетов повышенную «военную активность России».

Именно после «агрессивных действий» РФ заказы на истребитель посыпались один за другим. Так, 36 самолетов F-35 вознамерилась купить нейтральная Швейцария, 64 F-35A Lighting II собирается приобрести Финляндия. Также истребители уже имеются или совсем скоро появятся в распоряжении Голландии и Дании, Польши и Бельгии, Британии, Норвегии и Италии.

Авторы публикации отмечают, что выбор в пользу F-35 представляет собой геополитическое решение. Также он позволяет активнее вести промышленное сотрудничество с Соединенными Штатами. Но главное, что привлекает покупателей этого самолета – это возможность «сдерживания России», для которого истребитель пятого поколения подходит лучше остальных боевых самолетов.

Вам может понравиться

Канделаки поддержала Губерниева в конфликте с украинским журналистом

Тина Канделаки, занимающая сейчас пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа», поддержала комментатора Дмитрия Губерниева в его конфликте с украинским журналистам. Она также выразила надежду, что его не спровоцируют на потасовку оскорблениями

Журналист Bild Репке выложил в Сеть фото уничтоженного в Сирии вертолета Black Hawk ВВС США

На фотографии, которые сразу стали вирусными в социальных сетях, попал потерпевший крушение в Сирии вертолет UH-60 Black Hawk. Эксперты предполагают, что его могли уничтожить боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в

Сатановский предупредил США о полном уничтожении в случае применения химического оружия на Донбассе

Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале рассказал, какие последствия ждут США, если они захотят использовать химическое оружие. Сатановский дал комментарий заявлению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Он высказался о том,
  • Анна
  • 05.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 6 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 6 февраля – пасмурно, до 1 °C |