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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита на Украину дал прессе повод для шуток и иронии. Конфуз произошел перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Глава правительства Великобритании отправился на встречу с папкой, в которой лежали какие-то документы. Он уже подошел к Зеленскому и пожал ему руку, когда неизвестно откуда появилась помощница Джонсона. Позже выяснилось, что она быстро шла к нему через всю площадь.

Женщина резким движением вырвала папку с документами из рук премьера и быстро ретировалась. Джонсон, удивленный такой бесцеремонностью и нюансами протокола встреч, используемого как раз в Британии, только ошарашенно посмотрел вслед помощнице.

Кроме того, Джонсон удивил Зеленского и его окружение своим подарком, в роли которого выступило стихотворение. После него премьер Великобритании пожелал «сражаться до последнего украинца»,

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