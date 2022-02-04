Военные аналитики Запада отслеживают активизацию военно-морской активности в Черном море и за его ближайшими пределами, но по поводу масштабов «российской военной угрозы Украине» с моря в их оценках имеются некоторые расхождения. Об этом пишет американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Наращивание сухопутных войск на границе между Россией и Украиной привлекает внимание Запада в течение последних двух месяцев. Аналитики отслеживают активизацию военно-морской активности в Черном море и за его пределами с начала украинского кризиса, а специалисты из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) обращают внимание, что Россия увеличила присутствие своих десантных кораблей в регионе.

Однако, выступая на этой неделе в Вашингтоне, адмирал Пьер Вандье, командующий французского военно-морского флота, заявил, что военно-морские операции в регионе в целом держатся в рамках «статус-кво», несмотря на напряженность на сухопутной российско-украинской границе.

«Я думаю, что большая часть беспокойства связана с сушей – это госпитали, танки и так далее. В военно-морской сфере не наблюдается значимой напряженности. Да, кое-какие корабли выходят в море, но российские действия мало чем отличаются от того, что было и раньше», – сказал Вандье во время мероприятия CSIS.

Комментарии французского адмирала не очень понравились Вашингтону. В Breaking Defense сочли, что они «могут упускать из вида иную реальность ситуации», и основную часть своей публикации отвели рассуждениям американских аналитиков о «росте военной угрозы России» в Черном море, озвученным на мероприятии CSIS днем ​​позже.

Брайан Кларк, научный сотрудник Гудзоновского института, и член палаты представителей Элейн Лурия заявили, что русские медленно и неуклонно наращивали свою активность и агрессию в Черном море за прошедшее десятилетие.

«Иными словами, количество сил, размещенных Россией в Черном море, может не показаться странным в 2022 году, но оно, безусловно, было бы выдающимся в сравнении с 2012 годом», – пишет Breaking Defense.

Издание отмечает, что Черное море имеет свои уникальные особенности: единственный путь входа или выхода из региона – это пара последовательных проливов, контролируемых Турцией. Конвенция Монтрё от 1936 года, предоставляющая Турции такие полномочия, обещает свободный проход гражданским судам, но положения, определяющие, какие типы военных кораблей в мирное время могут заходить в Черное море и как долго они там находятся, гораздо строже.

Эти правила различаются в зависимости от того, имеет ли страна, которой принадлежат военные корабли, выход к Черному морю, и были установлены, когда бывший Советский Союз и другие страны боролись за стратегические преимущества в преддверии Второй мировой войны. Сейчас это положение вызывает особое недовольство НАТО.

По словам Кларка, один из способов, которым Россия может обходить эти правила, – это «следование в порт приписки». Как черноморская нация, страна может потребовать, чтобы определенные военные корабли, которые в противном случае не были бы допущены в регион, могли войти в него для проследования в свой порт приписки, который сама же вправе назначить.

Кларк также отметил, что США и другие союзники по НАТО все чаще обращаются к черноморским странам, таким как Румыния, за разрешением разместить в стране средства разведки, наблюдения и рекогносцировки для улучшения морского наблюдения в регионе.

Сет Джонс, исследователь из CSIS, занимающийся наблюдением за спутниковыми снимками российских войск, сказал Breaking Defense, что он в целом согласен с оценкой Кларка об усилении присутствия России в Черном море в долгосрочной перспективе, но также подчеркнул, что основная угроза для Украины сейчас остается на земле.

«Хотя мы наблюдаем увеличение количества войск в Черном море, которые можно использовать для десантных операций, это не столь большой уровень угрозы, который мы наблюдаем в других районах», – считает Джонс, оценивая российские силы для морского десанта.