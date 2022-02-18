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Жители Украины в целом позитивно оценивают идею, чтобы их страна вошла в Североатлантический военный блок. Таковы результаты опроса, который опубликовала социологическая компания “Рейтинг”.

В данных, которые представлены на сайте компании, указывается, что за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных граждан Украины. Как отмечается в исследовании, это самый высокий показатель за историю социологических наблюдений с 2014 года.

При этом подавляющее большинство граждан, которые бы хотели вступления Украины в НАТО, проживает на западе страны. Там за присоединение к военному блоку высказались более 80% респондентов. В восточной части Украины мнения более сдержанные. Здесь идею поддержали чуть больше 30%.

Между тем вопрос о вступлении Украины в НАТО висит в воздухе и вряд ли будет как-то решён в ближайшее время. Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на восток и считает, что это напрямую угрожает безопасности страны. В странах НАТО говорят о присоединении Украины к военному блоку с осторожностью и пока не делают никаких прогнозов относительно возможного расширения Североатлантического альянса.

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