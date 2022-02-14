Самолет Министерства здравоохранения вывезет с Бали пострадавшую блогершу Полину Стрелец. Сотрудники МЧС России окажут всю необходимую помощь врачам. Глава региона Александр Беглов не смог лично помочь девушке, несмотря на все свои громкие заявления.

Напомним, блогер Полина Стрелец пострадала во время аварии на гидромотоцикле. Сейчас девушка находится без сознания и подключена к аппарату ИВЛ в клинике города Денпасар.

Ранее в СМИ появилась информация, что семья девушки сразу же направила клич о помощи в администрацию властей Санкт-Петербурга, однако чиновники не захотели помочь петербурженке. Мать пострадавшей Ирина Стрелец решила обратиться в администрацию президента, и именно после этого пришла помощь. Несмотря на то, что губернатор Беглов заявлял о личном контроле этого дела, только личное вмешательство вице-премьера Татьяны Голиковой спасло девушку.

«Пострадавшей будет заниматься Минздрав. На данный момент борт еще не назначен, но в ближайшее время будет принято решение. Помогает врачам Министерство иностранных дел России, которое сейчас урегулирует юридические вопросы с приездом врачей», – рассказал источник.

При власти действующего губернатора Петербурга Беглова подобный инцидент – не первый. Так, летом 2021 года мать 11-летней жительницы Северной столицы вывезла свою дочь на Кипр, где девочку парализовало. Смольный оказал содействие в этой непростой ситуации только после того, как инцидент широко осветили в СМИ.